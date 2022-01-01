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الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال لسيدة في بيت لحم

الأحد 10 أبريل 2022 09:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته من قتل الاحتلال لسيدة في بيت لحم



بروكسل/سما/

 أعرب الاتحاد الأوروبي عن صدمته من استشهاد سيدة فلسطينية على يد قوات الاحتلال الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم.

وقال الاتحاد في بيان: "مصدومون من مقتل سيدة فلسطينية على يد قوات الأمن الاسرائيلية بالقرب من بيت لحم. خالص تعازينا لأسرتها. إن مثل هذا الاستخدام المفرط للقوة المميتة ضد مدني أعزل هو أمر غير مقبول. يجب التحقيق في هذا الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة."

وكانت قوات الاحتلال المتمركزة في منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان غرب بيت لحم، قد فتحت النار اليوم، صوب السيدة غادة إبراهيم السباتين (45 عاما) وهي أم لستة أطفال، ما أدى الى اصابتها في الفخذ وتركت تنزف، ونقلت الى مستشفى بيت جالا الحكومي، حيث أعلن عن استشهادها متأثرة باصابتها.

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#الاتحاد الاوروبي #بيت لحم

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