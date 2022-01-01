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محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان

الأحد 10 أبريل 2022 08:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
محدث: مقتل مستوطن برصاص ضابط إسرائيلي بعد محاولته خطف سلاح مجندة في عسقلان



عسقلان/سما/

قتل مستوطن اسرائيلي ، مساء اليوم الأحد ، برصاص ضابط اسرائيلي ، عند مدخل  مدينة عسقلان جنوب فلسطين المحتلة .

و تراجعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، عن الروايات التي نشرتها وسائل الإعلام العبرية على أن الحدث في عسقلان على خلفية قومية وأن منفذه من غزة.

وكانت وسائل الإعلام العبرية ذكرت أن المنفذ فلسطيني من سكان غزة وحاول خطف سلاح مجندة.

وتفاخرت وسائل الإعلام العبرية بقيام الضابط إلياف الباز قائد كتيبة “بنيامين/ رام الله” الذي كان يمر بالمنطقة بأنه قام بتصفية المنفذ قبل أن ينفذ عمليته.

وقالت القناة 13 عبرية " بعد الفحص تبين أن الشخص الذي تم إطلاق النار نحوه في عسقلان هو مستوطن إسرائيلي، ويبدو أنه يعاني من مرض عقلي.

وذكرت القناة 12 العبرية :" تبين أيضا أن الذي حاول خطف سلاح المجندة في عسقلان هارب من مصحة عقلية.

ووصلت قوات كبيرة إلى مفترق عسقلان بعد بلاغ عن محاولة خطف سلاح المجندة التي كانت تمر بالمكان.

وقال المراسل يؤاف زيتون من صحيفة يديعوت أحرنوت : ان الحادث في عسقلان  تزامن مع مرور قائد لواء بنيامين وهو ضابط برتبة عقيد، ولاحظ حينها محاولة الاستيلاء على السلاح من المجند وأطلق النار على المنفذ.



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#عسقلان #غزة #شهيد #شهيد عسقلان

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