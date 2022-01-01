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وقفة احتجاجية في اللد للمطالبة باعتقال قتلة الشهيد موسى حسونة

الأحد 10 أبريل 2022 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة احتجاجية في اللد للمطالبة باعتقال قتلة الشهيد موسى حسونة



اللد/سما/

شارك العشرات من أهالي اللد في أراضي عام 48، مساء اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية للمطالبة بمعاقبة قتلة الشهيد موسى مالك حسونة من اللد الذي قضى برصاص أحد المستوطنين.

وأقيمت الوقفة بدعوة من اللجنة الشعبية في المدينة وعائلة الشهيد، حيث رفع المشاركون لافتات كتب عليها عبارات تدعو لاعتقال الجناة وإنزال اقصى العقوبات بحقهم، وحملوا صور الشهيد حسونة.

وكان الشهيد حسونة قد ارتقى بعد تعرضه لعيارات نارية من قبل مستوطن خلال المواجهات التي دارت في مدينة اللد يوم 11 أيار من العام الفائت إثر أحداث الشيخ جراح والمسجد الأقصى.

وقالت عضو بلدية اللد فداء شحادة في حديث مع "وفا": هذه الوقفة الـ11 التي تقام في العاشر من كل شهر، ونطالب فيها بإدخال قتلة موسى حسونة للسجن والقيام بتحقيق عادل، فموسى قتل لأنه عربي فقط وليس لاي سبب ثانٍ. نحن نسمع يوميا عن شهداء في كل مكان بسبب هويتهم. لذا من المهم النزول للشارع والتواجد كل شهر في الوقفة للمطالبة بحق الشهيد حسونة.

#اللد #الشهيد موسى حسونة

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