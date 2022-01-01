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"الخارجية" تدين جريمة إعدام المواطنة سباتين وتطالب بحماية دولية لشعبنا

الأحد 10 أبريل 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تدين جريمة إعدام المواطنة سباتين وتطالب بحماية دولية لشعبنا



رام الله/سما/

 أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنة غادة ابراهيم سباتين (45 عاما)، التي وثقتها كاميرا تلفزيون فلسطين بالصوت والصورة في بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، أن ما حدث في بيت لحم جريمة ضد الإنسانية وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة التي تكشف زيف ادعاءات الاحتلال ودعواته التضليلية للتهدئة، وتثبت من جديد مخططاته المسبقة لتصعيد وتفجير الأوضاع في ساحة الصراع للتغطية على مشاريعه الاستعمارية التهويدية العنصرية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الخارجية، مجلس الأمن الدولي بوقف سياسية الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له شعبنا من انتهاكات وجرائم وفي مقدمتها جريمة الاحتلال والاستيطان والقتل خارج اي قانون.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة، بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والجنائية الدولية بسرعة البدء في تحقيقاتها في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

#وزارة الخارجية والمغتربين #غادة سباتين

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