وينسلاند يعرب عن صدمته من إعدام الشهيدة سباتين

عبر تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عن صدمته من إعدام الجيش الإسرائيلي، للمواطنة الفلسطينية غادة سباتين عند أحد الحواجز في حوسان غرب بيت لحم.

وقال وينسلاند في تغريدة له عبر توتير ، إن سباتين كما يظهر من الوثائق أنها لم تشكل تهديدًا على الجنود الإسرائيليين، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.

Shocked & disturbed by the killing of an apparently unarmed #Palestine|ian woman by #Israel|i security forces in Husan/#Bethlehem, in circumstances that seem to indicate she posed no imminent threat. My deepest condolences to her family. Such acts must be thoroughly investigated.