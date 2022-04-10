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وينسلاند يعرب عن صدمته من إعدام الشهيدة سباتين

الأحد 10 أبريل 2022 07:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
وينسلاند يعرب عن صدمته من إعدام الشهيدة سباتين



غزة/سما/

عبر تور وينسلاند المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، اليوم الأحد، عن صدمته من إعدام الجيش الإسرائيلي، للمواطنة الفلسطينية غادة سباتين عند أحد الحواجز في حوسان غرب بيت لحم.

وقال وينسلاند في تغريدة له عبر توتير ، إن سباتين كما يظهر من الوثائق أنها لم تشكل تهديدًا على الجنود الإسرائيليين، داعيًا إلى إجراء تحقيق شامل في مثل هذه الأفعال.


وقدم تعازيه لعائلة الشهيدة.

#تور وينسلاند #غادة سباتين

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