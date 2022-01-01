الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن الأقصى

القدس المحتلة/سما/

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد ثلاثة شبان مقدسيين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 10 أيام.

وأفاد مصادر محلية بأن الشبان الثلاثة هم نعمان وزوز وايهاب أبو سنينة وجهاد الشلبي.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم في البلدة القديمة وبلدة سلوان فجر اليوم قبل اعتقالهم.

كما أبعدت الشرطة الأسير المحرر إبراهيم العباسي من بلدة سلوان مؤخرا عن المسجد الأقصى حتى تاريخ 30 – 7 – 2022.

فيما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الأسيرين المحررين رامي الفاخوري ورشيد الرشق حتى يوم الثلاثاء المقبل، والشاب أحمد يونس الغول حتى يوم الخميس المقبل، علما أنه اعتقل قبل نحو من أسبوع.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وإبعادات واسعة في مدينة القدس، قبل عيد "الفصح" اليهودي.