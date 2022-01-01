  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن الأقصى

الأحد 10 أبريل 2022 07:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يبعد 3 شبان مقدسيين عن الأقصى



القدس المحتلة/سما/

سلمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي يوم الأحد ثلاثة شبان مقدسيين قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 10 أيام.

وأفاد مصادر محلية بأن الشبان الثلاثة هم نعمان وزوز وايهاب أبو سنينة وجهاد الشلبي.

وكانت اقتحمت قوات الاحتلال منازلهم في البلدة القديمة وبلدة سلوان فجر اليوم قبل اعتقالهم.

كما أبعدت الشرطة الأسير المحرر إبراهيم العباسي من بلدة سلوان مؤخرا عن المسجد الأقصى حتى تاريخ 30 – 7 – 2022.

فيما مددت محكمة الاحتلال اليوم توقيف الأسيرين المحررين رامي الفاخوري ورشيد الرشق حتى يوم الثلاثاء المقبل، والشاب أحمد يونس الغول حتى يوم الخميس المقبل، علما أنه اعتقل قبل نحو من أسبوع.

يذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات وإبعادات واسعة في مدينة القدس، قبل عيد "الفصح" اليهودي.

#الاحتلال #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

إعلامية بحرينية تتغنى بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى تل أبيب (فيديو)

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

تفاعل واسع مع لقطات تظهر الشهيد رعد حازم يصلي الفجر بعد تنفيذ العملية

مقتل مواطنة خلال شجار عائلي بمخيم جباليا

أعضاء كنيست يطالبون باعتقال نائب رئيس بلدية الناصرة بسبب تغريدة على تويتر

إسرائيل: لافروف تخلّص من الوفد العربيّ الزائر لموسكو باعتباره “مصدر إزعاج”!

الأخبار الرئيسية

شهيدة

استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

ho

جنين: إصابة شاب برصاص الاحتلال ومحاولة اغتيال عائلة الشهيد "رعد حازم" (فيديوهات)

32132131

هآرتس: هكذا أصبحت جنين بؤرة للتصعيد وتحدياً استخبارياً لـ"إسرائيل"

ug

العليا الإسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات

واللا العبري: الهجوم الأخير في تل أبيب يقرب ساعة النهاية لحكومة بينيت

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم