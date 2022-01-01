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استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)

الأحد 10 أبريل 2022 06:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد فتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل (فيديو)



الخليل/سما/

استشهدت فتاة فلسطينية ،مساء اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنه جرى "استهداف فلسطينية بالرصاص قرب الحرم الإبراهيمي"، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

في حين، ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة "معاريف" أن جنديا إسرائيليا من قوات ما تسمى ب"حرس الحدود" أصيب بجراح طفيفة في عملية الطعن.

وفي وقت سابق ظهر اليوم استشهدت المواطنة غادة سباتين برصاص قوات الاحتلال قرب مدخل بلدة حوسان غربي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

#الخليل #الاحتلال الاسرائيلي

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