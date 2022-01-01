الاحتلال يلاحق عائلة الشهيد "رعد حازم" ..إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين (فيديوهات)

جنين/سما/

أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إثر اقتحام جنين واستهداف مركبة خاصة تحمل لوحة ترخيص فلسطينبة في المنطقة الصناعية في المدينة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة شاب برصاصة في الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في جنين.

واستهدفت قوة إسرائيلية خاصة، اليوم الأحد، مركبة تحمل لوحة ترخيص فلسطينبة في المنطقة الصناعية في مدينة جنين.



وأفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى حي البيادر من مدينة جنين، وأطلقت النار على مركبة، ما أدى إلى إصابة سائقها برصاصة في حوضه.

وتداولت تقارير محلية أنباء عن محاولة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال عبر استهداف شاب فلسطيني بأعيرة نارية؛ الأمر الذي أسفر عن إصابته بجراح خطيرة.

ووفقا للتقارير المتداولة، فإن الشاب المستهدف هو شقيق الشهيد رعد فتحي حازم، منفذ عملية إطلاق النار في تل أبيب، يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 10 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شاهد عيان، قوله: إن "قوة خاصة أطلقت الرصاص على مركبة يستقلها شقيق الشهيد رعد حازم لكنها لم تنجح في إصابته، ثم انسحبت باتجاه الجلمة".

وأشارت التقارير إلى أن الشاب المصاب هو محمد زكارنة.



وكان والد منفذ عملية تل أبيب، فتحي حازم وشقيقيه، قد رفضوا تسليم أنفسهم لقوات الاحتلال التي استدعتهم وحاصرت منزلهم في مخيم جنين في وضح النهار، أمس السبت.

وقال عن والد الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب عبر صفحته على فيس بوك: إن "قوات خاصة إسرائيلية تلاحق ابني وزوجتي وتطلق النار على مركبتهما في جنين".

وأفادت مصادر محلية بأن اشتباكا مسلحا اندلع مع قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال بعد جابت شوارع في جنين، واقتحمت المنطقة الصناعية.