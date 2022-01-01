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العليا الإسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات

الأحد 10 أبريل 2022 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
العليا الإسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات



القدس المحتلة/سما/

حملت المحكمة العليا الإسرائيلية السلطة الفلسطينية المسؤولية عن القتلى الإسرائيليين خلال العمليات.

واعتبرت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية، تتحمل المسؤولية عن عمليات نفذت ضد إسرائيل وذلك بدفعها مخصصات للأسرى، وذلك فهي مسؤولة عن دفع تعويضات لذوي القتلي الإسرائيليين في العمليات.

وادعت المحكمة في قرارها الصادر اليوم، أن ذوي القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية بمقدروهم رفع قضايا للمطالبة بتعويضهم من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة) التي تجبيها سلطات الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية

 
 
 

#العليا الاسرائليية

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