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اشتية: توتر الأوضاع ناتج عن التصعيد الإسرائيلي وغياب الأفق السياسي

الأحد 10 أبريل 2022 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: توتر الأوضاع ناتج عن التصعيد الإسرائيلي وغياب الأفق السياسي



رام الله/سما/

أطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناغاوكا، اليوم الأحد، على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في فلسطين.

وشدد رئيس الوزراء لدى استقباله ناغاوكا، على أن توتر الأوضاع هو نتيجة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية وغياب الأفق السياسي، إضافة الى فقدان الأمل والشعور بالغضب لدى أبناء شعبنا نتيجة المعايير الدولية المزدوجة في تطبيق القانون الدولي.

وبحث اشتية مع ناغاوكا تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين، وزيادة قيمة المساعدات المقدمة لفلسطين لمواجهة الازمة المالية، مثمنا العلاقات المتميزة التي تربط فلسطين واليابان والاحترام المتبادل ما بين الشعبين والقيادتين.

#محمد اشتية #اليابان

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