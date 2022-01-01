الهدمي يطلع السفير الأردني على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة في القدس

القدس المحتلة/سما/

أطلع وزير شؤون القدس فادي الهدمي، اليوم الأحد، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، على تطورات الأوضاع في مدينة القدس المحتلة.

وأشار الهدمي إلى خطورة تصاعد الاعتداءات اليومية من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي على أبناء شعبنا في منطقة باب العامود والأحياء الفلسطينية في المدينة المحتلة، في الوقت الذي تتواصل اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في تحد صارخ لمشاعر المسلمين حول العالم.

وأدان القيود الإسرائيلية التي تحول دون تمكن مئات آلاف المواطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى والقدس خلال شهر رمضان.

وشدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تؤكد وجوب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، كخطوة أولى نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وثمن مواقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الثابتة والراسخة في الدفاع عن القدس ومقدساتها ودعم القضية الفلسطينية، والتي أكدها خلال لقائه الرئيس محمود عباس.

وأكد الهدمي الموقف الفلسطيني- الأردني المشترك للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، والحفاظ على المقدسات في مدينة القدس.

من جانبه، شدد أبو وندي على استمرار المملكة بقيادة الملك عبد الله الثاني، وانطلاقا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات، في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وهوية المدينة المقدسة وعروبتها وجميع مقدساتها المسيحية والإسلامية، ورفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الرامية لتغيير طابع المدينة وهويتها وانتهاك مقدساتها.