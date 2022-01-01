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اشتية يدين جريمة الاحتلال في بيت لحم ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعاتها

الأحد 10 أبريل 2022 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدين جريمة الاحتلال في بيت لحم ويحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تبعاتها



رام الله/سما/

أدان رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم، واسفرت عن استشهاد السيدة غادة سباتين (35 عاما)، محملا الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن تبعاتها.

وقال اشتية، إن جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن.

وأضاف أن إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه.

وكانت السيدة سباتين من حوسان وهي في العقد الرابع من العمر تعرضت لإطلاق النار من قبل أحد الجنود الإرهابيين لمجرد الاشتباه، ما أدى لإصابتها بجروح وصفت بالخطيرة، وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، في مستشفى بيت جالا.

فيما تواصل قوات الاحتلال احتجاز شهود الإثبات، طاقم تلفزيون فلسطين الذين وثقوا الجريمة.

#محمد اشتية

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