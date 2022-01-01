فيديو: لحظة إعدام قوات الاحتلال للشهيدة غادة سباتين في حوسان

بيت لحم/سما/

استشهدت ظهر اليوم الاحد المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين 48 عاما، وذلك بعد ان اطلق عليها جيش الاحتلال النار في بلدة حوسان غرب بيت لحم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ان غدير وصلت إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم، وسرعان ما أعلن عن استشهادها، متأثرة بإصابتها.

وقال شهود عيان ان قوات جيش الاحتلال كان يبدو عليهم الخوف والارتباك الشديد عند اقامتهم لحاجز عند المدخل الشرقي لبلدة حوسان، وعند عبور غدير للشارع طلب منها أحد جنود الاحتلال التوقف، ولكنها تعثرت أثناء قطعها الشارع؛ وسرعان ما أطلق عليها أحد الجنود رصاصتين دون ان تشكل اي خطر عليهم.





وأضاف شهود العيان، ان جنود الاحتلال لم يقدموا لها اي اسعافات بعد اصابتها، وبقيت تنزف أمامهم حتى تمكن أهل البلدة من اخذها من جنود الاحتلال ونقلها الى مستسفى بيت جالا الحكومي حيث أعلن عن استشهادها.



و أقر ناطق عسكري إسرائيلي، اليوم الأحد، بإعدام جنوده للشهيدة غادة سباتين (45 عامًا) عند أحد الحواجز في حوسان غرب بيت لحم.

وأكد الناطق العسكري الإسرائيلي، أن السيدة سباتين لم تكن تحمل أي سلاح كما كان يشتبه في لحظة اقترابها من الجنود.



وزعم أن السيدة اقتربت من الجنود ورفضت الاستجابة لناداءات الجنود الذين كانوا يطالبونها بالتوقف قبل أن يطلقوا النار تجاه قدمها.

وادعى أنه تم فتح تحقيق في ظروف الحادثة.

وغدير سباتين 48 عاما ، أرملة، ولديها ستة أطفال، ويقول الأطباء انها فقدت كمية كبيرة من الدماء قبل استشهادها.