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سلاف فواخرجي: لا توجد نار في الآخرة.. الله لا يحرق عباده (فيديو)

الأحد 10 أبريل 2022 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلاف فواخرجي: لا توجد نار في الآخرة.. الله لا يحرق عباده (فيديو)



وكالات / سما /

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن: ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار“.

وأضافت فواخرجي في لقاء خلال برنامج ”شو القصة“ مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ”ltv“ السورية، إن “الله يريد أن يكون الشخص مؤمن ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية، مؤكدة احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إن جميعها بيوت الله“.

وأكدت على انتمائها فقط لبلدها سوريا إذ قالت: ”أنا تعلمت من صغري اني بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه وبكل أحواله.. انا بعيّد مع الكل وبحب عيد اي طائفة او ديانة موجودة في سوريا بعيد معاهم وبحتفل”.

وشددت الفنانة السورية على أنها تحترم كافة الأديان وتعتقد بالجميع قائلة: “فلي من كل طائفة وكل دين.. واحترم كل دين طالما في أخلاق”.

 

#سلاف فواخرجي #الآخرة #نار

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