  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر بعد صراع مع المرض

الأحد 10 أبريل 2022 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر بعد صراع مع المرض



وكالات / سما /

توفيت امس السبت الفنانة ليلى نصر ، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وهو ما أكدته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بأن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

كان آخر ظهور للفنانة ليلى نصر بعد فترة طويلة من الغياب في جنازة صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، وظهرت وهى تتكئ على العكاز أثناء حضورها للجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنانة ليلي نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، وكان أول أعمالها فيلم (قلب في الظلام) عام 1960، وتوالت أعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها "ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".

#ليلى نصر #فنانة #وفاة #المرض

الأكثر قراءة اليوم

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

إعلامية بحرينية تتغنى بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى تل أبيب (فيديو)

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

تفاعل واسع مع لقطات تظهر الشهيد رعد حازم يصلي الفجر بعد تنفيذ العملية

هجوم إسرائيلي حاد على الاعلام العبري..قدم هدايا مجانية للمقاومة

شاهد: كلمات مؤثرة من والد الشهيد أحمد السعدي خلال تشييع جثمان نجله في جنين

جنين: الاحتلال يفشل في اعتقال والد منفذ عملية تل أبيب بعد رفضه تسليم نفسه

الأخبار الرئيسية

بينيت يهدد و يعلن عن تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية

مواطنة

شهود عيان يروون تفاصيل اعدام أم فلسطينية لستة أطفال قرب بيت لحم ...

غضب إسرائيلي: وسائل إعلام عالمية ترفض وصف عملية تل أبيب "إرهابية" و الشهيد رعد بـ"الارهابي"

رعد

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

20220410075328

جنين: تجدد الاشتباكات والاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعملية بإسرائيل

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم