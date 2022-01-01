وفاة الفنانة المصرية ليلى نصر بعد صراع مع المرض

وكالات / سما /

توفيت امس السبت الفنانة ليلى نصر ، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، وهو ما أكدته الفنانة نهال عنبر عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، بأن الفنانة رحلت عن عالمنا منذ بضع ساعات، ولا توجد معلومات عن موعد تشييع الجثمان أو تلقى العزاء.

كان آخر ظهور للفنانة ليلى نصر بعد فترة طويلة من الغياب في جنازة صديقتها الفنانة الراحلة سهير البابلي، وظهرت وهى تتكئ على العكاز أثناء حضورها للجنازة في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

الفنانة ليلي نصر ممثلة مصرية ولدت عام 1938، وكان أول أعمالها فيلم (قلب في الظلام) عام 1960، وتوالت أعمالها بعد ذلك في السينما والتليفزيون، ومن أشهرها "ذئاب الجبل، التوأم، حديث الصباح والمساء، عصافير النيل".