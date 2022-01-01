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تسلا تقدم للعالم حلا للمستقبل.. "روبوتاكسي"

الأحد 10 أبريل 2022 01:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسلا تقدم للعالم حلا للمستقبل.. "روبوتاكسي"



وكالات / سما /

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك للحضور في حفل أقيم للاحتفال بافتتاح مصنع بولاية تكساس الأميركية، إن شركته بصدد صنع سيارة مخصصة لاستخدامها كسيارة أجرة آلية (روبوتاكسي)، وستبدأ في صنع 3 سيارات جديدة منها العام المقبل.

ولم يذكر ماسك تفاصيل عن سيارات الأجرة الآلية سوى القول بأنها "ستبدو مستقبلية تماما".

وقال أيضا إن تسلا ستبدأ في صنع شاحنة سايبرتراك في مصنعها الجديد الواقع بالقرب من أوستن في تكساس العام المقبل.

وقال إنه بعد ذلك، ستبدأ في صنع سيارة رودستر جديدة وشبه كهربائية.

وأدلى ماسك بتصريحاته ليل الخميس في "سايبر روديو في غيغا تكساس"، وهو حفل خصص فقط لآلاف الضيوف في مصنع تسلا الجديد الذي تبلغ تكلفته مليار دولار.

كان من المتوقع أن يحضر ما يصل إلى 15 ألف شخص الحدث الخاص الذي تمت استضافته للاحتفال بافتتاح المصنع الجديد في مقاطعة ترافيس والذي يعمل أيضا كمقر جديد للشركة بعد انتقالها من كاليفورنيا.

وقال ماسك في حدث ليل الخميس، الذي تم بثه على الهواء مباشرة على موقع يوتيوب، إن تسلا تقدم أول سيارة رباعية الدفع صغيرة من طراز واي تم صنعها في المصنع الجديد، والذي قال إنه يمكن أن يصنع نصف مليون من سيارات الدفع الرباعي سنويا.

وتعد تسلا أكبر صانع للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والعالم.

وقال ماسك إن هذا العام سيكون حول توسيع نطاق مصنع أوستن بالإضافة إلى مصنع جديد في ألمانيا، مضيفا أن الشركة قد تبدأ في بناء روبوت عام 2023.

وأبلغ الحضور مساء الخميس أيضا قائلا: "العام المقبل ستكون هناك موجة هائلة من المنتجات الجديدة".

#تسلا #روبوتاكسي #إيلون ماسك #سيارة

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