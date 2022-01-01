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كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق من الشرطة الإنجليزية

الأحد 10 أبريل 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق من الشرطة الإنجليزية



وكالات / سما /

أكدت شرطة الميرسيسايد أنها تحقق في واقعة اعتداء البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، على أحد مشجعي إيفرتون، عقب مباراة الفريقين، أمس السبت.

وكان التوفيز تفوق على الشياطين الحمر بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد انتهاء المباراة، قام رونالدو برد فعل غاضب أثناء الخروج الملعب تجاه أحد المشجعين، الذي كان يحاول تصوير اللاعب، لكن صاروخ ماديرا ضرب يد المشجع وأسقط الهاتف أرضًا.

وكتبت شرطة الميرسيسايد على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نؤكد أننا نجري تحقيقًا في أعقاب حادثة وقعت في مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، وتضمنت لاعبًا أثناء خروجه من الملعب، وسنتحدث إلى جميع الأطراف المعنية".

وكان رونالدو اعتذر عن تلك الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا مشجع إيفرتون لحضور مباراة في ملعب "أولد ترافورد".

#كريستيانو رونالدو #الشرطة الإنجليزية #مانشستر يونايتد

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