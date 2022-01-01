  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غضب إسرائيلي: وسائل إعلام عالمية ترفض وصف عملية تل أبيب "إرهابية" و الشهيد رعد بـ"الارهابي"

الأحد 10 أبريل 2022 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
غضب إسرائيلي: وسائل إعلام عالمية ترفض وصف عملية تل أبيب "إرهابية" و الشهيد رعد بـ"الارهابي"



القدس المحتلة / سما /

أثارت وسائل إعلام عالمية غضبا إسرائيليا بادعاء امتناعها عن وصف منفذ عملية تل أبيب، مساء الخميس الماضي، كـ"إرهابي" ووصف العملية بأنها "إرهابية". وذكر موقع "واينت" الإلكتروني، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية وسفاراتها أجرت اتصالات مع وسائل الإعلام هذه في محاولة لدفعها إلى استخدام المصطلحات التي تريدها.

وأجرى قسم من وسائل الإعلام العالمية تعديلا على تقاريرها حول العملية، إلا أن جميعها امتنعت عن وصف منفذها بأنه "إرهابي" وعن وصف العملية بأنها "إرهابية".

وكان العنوان الأولي لتقرير وكالة رويترز أن "قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا بعد هجوم على حانة في تل أبيب". وبعد اتصالات إسرائيلية مع الوكالة، جرى تعديل التقرير، بحيث جاء فيه أن "المسلح الفلسطيني الذي قتل شخصين في حانة في تل أبيب، قُتل بعد مطاردة استمرت ساعات. وهذا الهجوم هو الأخير في سلسلة هجمات شوارع قاتلة قتلت 13 شخصا في إسرائيل".

وجاء في عنوان لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أن "قوات إسرائيلية قتلت فلسطينيا بعد سقوط قتيلين بإطلاق نار في تل أبيب". وتغير العنوان بعد اتصالات إسرائيلية مع الصحيفة إلى "إسرائيل: قتيلان بعدما فتح مسلح النار في حانة في تل أبيب".

ويبدو أن هذا التعديل لم يعجب الخارجية الإسرائيلية، التي نشرت تغريدة في تويتر اعتبرت فيها أن "للكلمات عواقب. وعندما ترتكب أخطاء، من المفيد أن تصحح وسائل إعلام تقارير مضللة بشكل فوري. و’الغارديان’ فعلت ذلك اليوم"، رغم أن الصحيفة لم تستخدم كلمة "إرهاب".

وجاء في عنوان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي." أن "مسلحا فلسطينيا قُتل بعد الهجوم في تل أبيب".

واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، ليئور حياط، في تغريدة أنه "إذا كنتم لا تنجحون بوصف شخص يقتل إسرائيليين وفقط لأنهم إسرائيليون ’إرهابيا’، فإنكم تمنحون شرعية لأفعاله". وادعى أنه "لا حق أخلاقيا للمنظمات التي تلتزم الصمت بعد عمليات إرهابية كهذه أن تسمي نفسها منظمات حقوق إنسان".

الأكثر قراءة اليوم

إعلامية بحرينية تتغنى بجيش الاحتلال خلال زيارة إلى تل أبيب (فيديو)

تفاصيل جديدة عن عملية تل أبيب: الشهيد رعد حازم خطط لشن هجوم آخر

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

غزة: المحكمة العسكرية تُصدر أحكامها في قضيتي تفجيرَي موكب الحمد الله و"أبو نعيم"

تفاعل واسع مع لقطات تظهر الشهيد رعد حازم يصلي الفجر بعد تنفيذ العملية

مراسل عسكري اسرائيلي يروي تفاصيل مرعبة خلال اقتحام الجيش مخيم جنين

هجوم إسرائيلي حاد على الاعلام العبري..قدم هدايا مجانية للمقاومة

الأخبار الرئيسية

مواطنة

وزارة الصحة: استشهاد سيدة في حوسان غرب بيت لحم

رعد

الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

20220410075328

جنين: تجدد الاشتباكات والاحتلال يزعم اعتقال خلية خططت لعملية بإسرائيل

ul

تقرير عبري يرصد تطورات الأوضاع الأمنية في ظل موجة العمليات الأخيرة

غانتس يتخذ سلسلة اجراءات عقابية بحق سكان جنين

الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم