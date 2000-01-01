اتحاد العمال: خسائر عُمال جنين من التضييق 120 مليون شيكل شهريا

رام الله / سما /

قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، صباح الأحد، إن سلطات الاحتلال منعت خروج عُمّال جنين إلى داخل إسرائيل، مشيرًا إلى أنه تم توزيع منشورات على المعابر اليوم، تُحذّر من التعامل مع أي عامل من المحافظة.

وأضاف سعد في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، أن الاحتلال يعمل كذلك على ملاحقة آلاف العمال الفلسطينيين في كافة مناطق فتحات جدار الضم والتوسع والتي يدخلون منها للعمل في إسرائيل.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يُقدّم وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، اليوم، خطة بقيمة 400 مليون شيكل، من أجل سد كافة الثغرات الموجودة على جدار الضم والتوسع، وذلك ضمن سياسات العقاب الجماعي بحق عُمّال فلسطين، وخصوصا محافظة جنين.

ونوه سعد إلى أن قيمة خسائر العُمّال من منطقة جنين، جرّاء القرار الإسرائيلي، لا تقل عن 120 مليون شيكل شهريا، خصوصا من قبل العمال الذين قاموا بشراء تصاريح عمل من "سماسرة" بقيمة من 2000 – 3000 شيكل خلال الفترة الأخيرة، وممنوعون حاليًا من العمل في إسرائيل.

يذكر أن غانتس، أصدر مساء أمس السبت سلسلة إجراءات عقابية بحق سكان مدينة جنين شمال الضفة شملت منع دخول التجار وكبار رجال الأعمال (BMC) من سكان منطقة جنين إلى إسرائيل.

كما قرر منع دخول وخروج مواطني عرب 48، في السيارات، أو مشيا، عبر معبري الجلبوع وبرطعة، وإيقاف نقل الركام الصخري بطريقة DTD عبر المعابر في محافظة جنين.

وفي بيان صادر عن مكتب غانتس، أفاد، "بسبب الوضع الأمني لن يُسمح بالزيارات العائلية للفلسطينيين من سكان منطقة جنين، (في نطاق 5,000 التصريح التي تمت الموافقة عليها)، وسيستمر دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل بشكل اعتيادي مع زيادة عمليات التفتيش في المعابر".