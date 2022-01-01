عاهل الأردن يتوجه اليوم إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بلاده اليوم الأحد إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع.

وكان الملك يعاني من آلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

وسيتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل أن يعود الملك لبلاده.

وفي غضون ذلك، أعلنت الرئاسة التركية تأجيل زيارة كان من المرتقب أن يجريها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الأردن غدا، دون أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة.