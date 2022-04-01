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العميد يحقق أول انتصاراته في كأس الشهيد وائل عيسى

الأحد 10 أبريل 2022 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يحقق أول انتصاراته في كأس الشهيد وائل عيسى



غزة / سما /

حقق غزة الرياضي فوزاً ثميناً على حساب خدمات خانيونس بنتيجة (64/78)، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الراحل خلف العجلة، ضمن مباريات المجموعة الأولى لكأس الشهيد وائل عيسى للأندية.

ونجح غزة الرياضي بالتفوق بهذه المباراة، بعدما سيطر على معظم أرباع اللقاء، التي جاءت على النحو التالي:

الربع الأول: 10/18 لصالح غزة الرياضي  

الربع الثاني: 14/18 لصالح غزة الرياضي  

الربع الثالث: 21/23 لصالح خدمات خانيونس   

الربع الرابع: 17/21 لصالح غزة الرياضي  

أدار اللقاء تحكيمياً: دولي باسل كرون، مؤمن الجربة، أحمد شحادة، مسجل جاد أغا، ميقاتي دولي حسين حمدان، ميقاتي "24 ثانية" موسى غنام.

وينتظر غزة الرياضي فوز خدمات البريج على خدمات خانيونس من أجل التأهل إلى المربع الذهبي للبطولة.

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#وائل عيسى #بطولة #خدمات خانيونس #كرة السلة

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