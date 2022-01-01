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فيديو.. فوز ساحق وتعادل مثير وأول المتأهلين في البطولة الرمضانية

الأحد 10 أبريل 2022 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. فوز ساحق وتعادل مثير وأول المتأهلين في البطولة الرمضانية



غزة / سما /

تواصلت منافسات البطولة الرمضانية لأندية غزة بانتصارين لشباب رفح وخدمات البريج وتعادل مثير بين الشجاعية والمجمع الإسلامي.

على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ولحساب المجموعة الرابعة "غزة والشمال"، احتكم الشجاعية والمجمع للتعادل بهدفين لكل منهما، تقدم المجمع بهدف سامح عويضة وتعادل للشجاعية سالم وادي، وعاد المجمع للتقدم بهدف محمد بارود وعدل موسى حرارة للشجاعية، كما شهد اللقاء طرد لاعب الشجاعية وسيم فرج.

بهذه النتيجة، رفع المجمع رصيده إلى 4 نقاط متصدرا المجموعة، والشجاعية نقطة وحيدة في انتظار مباراة بيت حانون الرياضي التي ستحدد المتأهل عن المجموعة. 

وعلى استاد خان يونس، وضمن المجموعة الثالثة "الوسطى والجنوب"، حقق شباب رفح فوزًا كبيراً على أهلي النصيرات بسبعة أهداف مقابل هدف، ليحصد أول ثلاث نقاط متساويًا في مجموعته مع شباب الزوايدة فيما أصبح أهلي النصيرات دون رصيد ويتبقي له مواجهة شباب الزوايدة.

سجل لشباب رفح رأفت القن وعلي أبو السعود وطارق أبو غنيمة "هدفين" والشقيقين أحمد ووليد أبو دان ونايف عثمان، فيما سجل لأهلي النصيرات إبراهيم أبو سيف.

وعلى ملعب الدرة بدير البلح، وضمن المجموعة الثانية "الوسطى والجنوب"، تفوق خدمات البريج على اتحاد خان يونس بهدفين مقابل هدف.

سجل للبريج أحمد الكرنز هدفين أحدهما من ركلة جزاء، بينما أدرك الاتحاد هدف تقليص الفارق في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني عن طريق عز أبو جاموس، كما شهد اللقاء ثلاث حالات طرد لأنور عمران ومحمد أبو دقة من اتحاد خان يونس، ومهدي عماد من البريج.

وبفوز البريج يتصدر مجموعته ب6 نقاط ويصبح أول المتأهلين لدور الأربعة، بعظ أن سبق للبريج الفوز على الأقصى بنفس النتيجة، وتبقى مباراة اتحاد خان يونس والأقصى في نفس المجموعة.

#البطولة الرمضانية #الشجاعية #المجمع الإسلامي #شباب رفح #أهلي النصيرات

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