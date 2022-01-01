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التلفزيون المصري يكشف الكواليس لأول مرة.. من هو الجاسوس وماذا اقترح السيسي على مرسي؟

الأحد 10 أبريل 2022 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
التلفزيون المصري يكشف الكواليس لأول مرة.. من هو الجاسوس وماذا اقترح السيسي على مرسي؟



القاهرة / وكالات /

كشفت الحلقة الثامنة من أحداث مسلسل “الاختيار3” كواليس تحويل أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية إلى “جاسوس” لمكتب الإرشاد داخل مؤسسة الرئاسة.

وأوضحت الحلقة 8 من مسلسل “الاختيار 3” تحويل أحمد عبد العاطي إلى “جاسوس” لمكتب الإرشاد داخل مؤسسة الرئاسة، ينقل لهم تحركات الرئيس الراحل محمد مرسي، ويبلغهم بما يجري داخل قصر الاتحادية أولا بأول.

كما بينت الحلقة اقتراح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع وقائد الأركان حينها، على الرئيس المعزول محمد مرسي إقامة حوار وطني بين كل القوى السياسية لحل الأزمة التي تلت إصدار مرسي الإعلان الدستوري المكمل، وتخفيف حدة الاحتقان بالشارع ضد مرسي وجماعته قبل دخول البلاد في نفق مظلم، في حين أنه نظرا لرفض القوى والأحزاب السياسية التواصل مع المعزول محمد مرسي وجماعته بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل، اقترح السيسي على محمد مرسي في لقاء معه، إقامة اللقاء برعاية القوات المسلحة، وهي جهة حيادية، تستطيع جمع الفرقاء، والتوصل إلى حل يخرج مصر من أزمتها، حيث كان قد تشاور السيسي قبل ذلك مع قيادات القوات المسلحة في أمر البلاد، وحالة الاحتقان الراهنة، وكان رأيه أن حالة الانشقاق الراهنة في ذلك الوقت، لا يمكن استمرارها، لأن الوضع أصبح صعبا، وقابل للانفجار في أي وقت.

وإثر ذلك، أبلغ أحمد عبد العاطي، مدير مكتب المعزول محمد مرسي، على الفور، مكتب الإرشاد وتحديدا خيرت الشاطر نائب المرشد بزيارة الفريق السيسي إلى مؤسسة الرئاسة، ليطلب بعدها الشاطر من مرسي التدخل وإخراج السيسي من الصورة، وأعلنت رئاسة الجمهورية فيما بعد غيابها عن الحوار الوطني.

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