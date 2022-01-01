دوري المحترفين: انتصار كبير للهلال وفوز مهم للسمران يبعده عن القاع

رام الله / سما /

حقق هلال القدس، الليلة، انتصارا كبيرا على ضيفه إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف لهدفين ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 وقبل الأخير من دوري المحترفين في اللقاء الذي جرى على إستاد فيصل الحسيني بالرام شمال القدس المحتلة.

ورفع الهلال رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطة عن السموع صاحب المركز الثالث، وبقي إسلامي قلقيلية في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وفي لقاء آخر، حافظ مركز طولكرم "السمران" على بصيص أمل للنجاة من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى بفوزه الصعب على مستضيفه مركز بلاطة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جرى على إستاد الجامعة العربية الأمريكية في جنين.

ورفع السمران رصيدهم إلى 15 نقطة في المركز الـ11 وقبل الأخير قبل جولة من الحسم، أما مركز بلاطة فبقي بمركزه الخامس برصيد 31 نقطة.