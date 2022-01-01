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أول تصريح لمدرب منتخب الخماسي بعد الخروج من سباق تصفيات آسيا

الأحد 10 أبريل 2022 12:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تصريح لمدرب منتخب الخماسي بعد الخروج من سباق تصفيات آسيا



الضفة المحتلة / سما /

أعرب الأردني شامل داغستاني المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الخماسي عن حزنه الشديد لعدم تأهل منتخب الصالات إلي كأس الأمم الآسيوية.

وقال داغستاني إن المنتخب الفلسطيني للصالات كان يستحق الوصول إلى النهائيات بعد العروض القوية التي قدمها خلال تصفيات غرب آسيا، رغم الظروف الصعبة التي واجهت المنتخب خلال فترة التحضير والإعداد وتجمع اللاعبين قبل انطلاق التصفيات بيومين فقط.

وأضاف داغستاني: "واجهنا منتخبات قوية استعدت جيداً للتصفيات الآسيوية من خلال المعسكرات التدريبية الخارجية والإعداد منذ فترات طويلة"، في الوقت الذي لم يكن أمام المنتخب الفلسطيني الوقت الكافي للتحضير للتصفيات إلا أن ما قدمه اللاعبين حظى باحترام وتقدير المختصين الذين أقروا بأن منتخب فلسطين فريق مميز وسيكون له شأن كبير في المستقبل.

وأكد داغستاني أن المنتخب الفلسطيني يمتلك فرصة ذهبية للوصول إلي العالمية ويضم كوكبة مميزة من المواهب والتي تحتاج للصقل والتطوير والاهتمام من خلال تنظيم بطولات رسمية لكرة القدم الخماسي وتوفير الإمكانيات على صعيد إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية.

وأشار إلى أن مشاركة منتخب فلسطين في تصفيات غرب آسيا تشكل أهمية كبيرة لتراكم الإيجابيات والإستفادة منها استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ووجه داغستاني الشكر الكبير لاتحاد الكرة على اهتمامه ودعمه للمنتخب، متمنياً التوفيق للكرة الفلسطينية.

#شامل داغستاني #منتخب الخماسي #كأس الأمم الآسيوية #تصفيات آسيا

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