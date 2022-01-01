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شباب الخليل يُحصّن العرين ويجدد لمعان درع المحترفين

الأحد 10 أبريل 2022 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل يُحصّن العرين ويجدد لمعان درع المحترفين



وكالات / سما /

احتفظ شباب الخليل بلقب دوري المحترفين الفلسطيني، للعام الثاني تواليا، بعد الفوز الصعب على مركز الأمعري (1/0)، اليوم الخميس، في استاد فيصل الحسيني ضمن منافسات الجولة الـ21.

وانتظر شباب الخليل حتى ربع الساعة الأخير من اللقاء، لحسم لقبه الثالث في المسابقة، بهدف قاتل لنجم وسطه محمد يامين، بعد دربكة داخل الصندوق.

ورفع شباب الخليل رصيده إلى 53 نقطة، وبات على بعد 8 نقاط من جبل المكبر الوصيف، الذي سيلعب غد الجمعة قبل جولة واحدة على النهاية.

وزاد الشباب من ضغطه في الشوط الثاني، وتوالت الفرص بينما تدخل حارس الأمعري، ورد كبها، لإنقاذ مرماه من أهداف محققة.

ومن ركنية جاء الفرج للشباب، عندما أرسل البديل محمد درويش كرة داخل الصندوق، فارتقى لها يزن العويوي برأسه، وتابعها يامين من بين المدافعين، ليمنح فريقه اللقب.

#دوري المحترفين #شباب الخليل

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