برشلونة يجدد الاتصالات مع هالاند ونجم البرازيل يحذر من التعاقد معه

وكالات / سما /

جدد مسؤولو برشلونة الاتصالات مع النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند حتى 30 يونيو/ حزيران 2024، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال العام الجاري.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرًا أن برشلونة خرج من سباق التعاقد مع هالاند، وبات يركز على أهداف أخرى في الهجوم.

ولكن وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة بعثوا رسالة مؤخرًا إلى مينو رايولا، وكيل هالاند، بأن البارسا لا يزال مهتمًا بالصفقة، ويجب وضع النادي الكتالوني ضمن الخيارات المتاحة عندما يقرر المهاجم النرويجي مستقبله في نهاية الشهر الحالي.

وأشارت إلى أن هالاند شاهد الكلاسيكو الأخير، الذي انتهى بتفوق برشلونة على ريال مدريد برباعية نظيفة في الليجا.

وأوضحت أن هالاند اندهش من أداء برشلونة في الكلاسيكو، وتأكد أن كلمات تشافي هيرنانديز، مدرب البارسا، معه أثناء اللقاء في ميونخ لم تكن مجرد خدعة أو وعود كاذبة، وأن المدير الفني الإسباني لديه مشروع حقيقي.

ورفض البرازيلي داني ألفيس ظهير برشلونة، تعاقد إدارة ناديه مع اللاعب الصيف المقبل، قائلا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، إنه لا يستحق دفع مبلغ مالي ضخم فيه في الوقت الحالي.

وأضاف ألفيس: "كيليان مبابي أكثر اكتمالا من هالاند في كل عناصر اللعبة"، ولن أضع أموالا كثيرة للإنفاق عليه، قد أنفق أموالاً باهظة على مبابي".