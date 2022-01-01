مبابي يتحسر بسبب ميسي ونيمار بتصريح مثير!

وكالات / سما /

يتحسر النجم الفرنسي كيليان مبابي، أيقونة باريس سان جيرمان الفرنسي، على تأخر التفاهم بينه وبين ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا، إلى وقت متأخر من الموسم، بعد خروج الفريق من دوري ابطال أوروبا.

وقاد الثلاثي باريس لسحق كليرمون بسداسية لهدف، حيث سجل مبابي “هاتريك” وسار نيمار على نهجه، مع صناعة ميسي ثلاثة أهداف في اللقاء “هاتريك أسيست”، ليبصم الثلاثي فيما بينهم على 19 هدفاً بتسجيل 11 وصناعة 8 في آخر مباراتين ليظهر مستوى عال من التفاهم، يندم مبابي على أنه جاء وقت متأخر من الموسم.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة كانال بلس الفرنسية، عقب اللقاء “نحن سداء، أعتقد أننا استمتعنا بأنفسنا كثيراً، ونواصل في طريقنا للفوز باللقب العاشر في الدوري بتاريخ النادي، لا أراه بعيداً ونحن نشعر برضا كبير”.

وأضاف مفيداً” من المخجل أن التفاهم مع ميسي ونيمار بدأ يظهر بهذا الشكل في وقت متأخر، ولكن كان هناك حفنة من الظروف الغير مساعدة، ولكن نحن نشعر بأننا نملك الجودة، ونحاول مساعدة الفريق قدر المستطاع مثلما حدث اليوم”.

وأكمل مبابي حديثه” هذه هي الحياة، أحياناً تفوز وفي أحيان أخرى تخسر، عليك النظر للأمام دوماً، نشعر ببعض الألم لما حدث في الماضي ولكن يجب أن ننظر للإيجابيات، علينا أن نظهر أننا فريقاً قوياً وأننا هنا للفوز بالألقاب”.