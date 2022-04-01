فيديو.. الزمالك ينتصر ويُقاسم الأهلي الخاسر الصدارة

وكالات / سما /

واصل الزمالك صحوته وحقق الفوز الرابع على التوالي بالدوري المصري بعد تغلبه على مضيفه مصر المقاصة بنتيجة 1-0 مساء أمس السبت باستاد الكلية الحربية بالقاهرة في الجولة الثالثة عشر للدوري.

سجل هدف اللقاء إمام عاشور في الدقيقة 43 ، ولعب الزمالك منقوصاً منذ الدقيقة 51 بعد طرد المغربي أشرف بن شرقي للخشونة ضد لاعب المقاصة.

وأهدر أحمد سيد زيزو ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 7 من عمر المباراة التي اتسمت بالندية والكفاح البدني بين لاعبي الفريقين.

ورفع الزمالك رصيده بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا إلى 31 نقطة محتلاً المركز الثاني خلف الأهلي المتصدر بينما تجمد رصيد المقاصة بقيادة مدربه تامر مصطفى عند 9 نقاط بالمركز قبل الأخير.

وفي مباراة ثانية ألحق المصري أول هزيمة بالأهلي هذا الموسم بعد أن تغلب عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهم في الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري.

أحرز هدف اللقاء الوحيد التونسي هيثم لعيوني في الدقيقة الثامنة ورفع المصري رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد الأهلي عند 31 نقطة ليبقى كما هو في المركز الأول ويمتلك مباراة مؤجلة عن الزمالك صاحب نفس الرصيد من النقاط.



