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فيديو.. ريال مدريد يحسم ديربي مدريد المصغر على حساب خيتافي

الأحد 10 أبريل 2022 11:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يحسم ديربي مدريد المصغر على حساب خيتافي



وكالات / سما /

حسم ريال مدريد ديربي العاصمة الإسبانية مدريد المصغر على حساب جاره خيتافي، في لقاء جمع الفريقين مساء أمس السبت، لحساب مباريات المرحلة 31 من الدوري الإسباني.

النادي الملكي، المنتعش بفوزه خارج قواعده على فريق تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري ابطال أوروبا بثلاثية لهدف، دخل مباراته ضد أزرق مدريد بنية الفوز لمواصلة الاقتراب من الفوز بلقب الليجا هذا الموسم.

انتظر فريق كارلو أنشيلوتي وصول الدقيقة 38 ليقص شريط الأهداف بضربة رأسية رائعة بعد عرضية أكثر روعة من فينيسيوس جونيور، انتهى على وقعها الشوط الأول.

وعلى مرأى ومسمع من آلاف المشجعين في مدرجات سانتياجو بيرنابيو، قدم لوكاس فاسكيز عملاً مميزاً وتبادل الكرة بشكل رائع مع رودريجو جويس، قبل أن يضعها داخل الشباك موقعاً على هدف تأمين الانتصار بحلول الدقيقة 68.

ورفع الميرينجي نقاطه بهذا الفوز للرقم 72، بفارق 12 نقطة كاملة عن إشبيلية، الوصيف، والذي سيلعب الريال ضده في الجولة المقبلة بملعب رامون سانشيز بيزخوان.

ووسع اللوس بلانكوس الفارق مع برشلونة، صاحب المركز الثالث، إلى 15 نقطة، مع خوض الفريق الكتالوني مباراتين أقل.

#ريال مدريد #خيتافي #الدوري الاسباني

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