فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:
"يديعوت أحرنوت"
- سوريا تتهم إسرائيل بقصف مواقع في وضح النهار
- القرار الأميركي الذي سيمنع توقيع الاتفاق النووي مع إيران
- في بلدة رهط في الجنوب إطلاق الرصاص وإصابات وما يحدث إرهاب
- تخوف من تقليد سيلمان في الجهاز السياسي
"معاريف"
- قوات خاصة للجيش والشرطة و"حرس الحدود" في مخيم جنين
- وزير الأمن يقيد تحركات المواطنين من شمال الضفة
- إغلاق حاجز الجلمة
- عضو الكنيست لسكي من ميرتس تعارض هدم منازل منفذي العمليات
- اعتقال إسرائيلي قام بالاعتداء الجنسي على طفلات من سن الثانية حتى 11 عاما
"هآرتس"
- الجيش يطالب بتسهيلات إصدار تصاريح العمل و"الشاباك" يعارض
- العرب في إسرائيل لا يستطيعون دخول جنين
- انتقادات لنائب رئيس بلدية الناصرة لتقديمه التعزية لعائلة السعدي بجنين
- جدعون ليفي يكتب: رعد حازم أراد ساعة واحدة سعيدة