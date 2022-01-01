رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد:

"يديعوت أحرنوت"

- سوريا تتهم إسرائيل بقصف مواقع في وضح النهار

- القرار الأميركي الذي سيمنع توقيع الاتفاق النووي مع إيران

- في بلدة رهط في الجنوب إطلاق الرصاص وإصابات وما يحدث إرهاب

- تخوف من تقليد سيلمان في الجهاز السياسي

"معاريف"

- قوات خاصة للجيش والشرطة و"حرس الحدود" في مخيم جنين

- وزير الأمن يقيد تحركات المواطنين من شمال الضفة

- إغلاق حاجز الجلمة

- عضو الكنيست لسكي من ميرتس تعارض هدم منازل منفذي العمليات

- اعتقال إسرائيلي قام بالاعتداء الجنسي على طفلات من سن الثانية حتى 11 عاما

"هآرتس"

- الجيش يطالب بتسهيلات إصدار تصاريح العمل و"الشاباك" يعارض

- العرب في إسرائيل لا يستطيعون دخول جنين

- انتقادات لنائب رئيس بلدية الناصرة لتقديمه التعزية لعائلة السعدي بجنين

- جدعون ليفي يكتب: رعد حازم أراد ساعة واحدة سعيدة