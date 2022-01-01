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وزيرة الصحة تدعو نقابة التمريض والقبالة لوقف الإضراب

الأحد 10 أبريل 2022 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة تدعو نقابة التمريض والقبالة لوقف الإضراب



رام الله / سما /

 دعت وزيرة الصحة مي الكيلة، نقابة التمريض والقبالة لوقف الإضراب والعودة إلى العمل في ظل الاعتداءات الإسرائيلية.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن الممرضات والممرضين كانوا دائمًا في الصفوف الأمامية لعلاج الجرحى ومصابي المواجهات والاعتداءات الإسرائيلية، وفي ظل الاعتداءات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي على مختلف المحافظات.

وتابعت أن دعوة نقابة التمريض والقبالة للكوادر التمريضية في جنين للاستمرار في العمل خطوة في الاتجاه الصحيح وتؤكد التزام الكادر التمريضي الوطني والإنساني، مؤكدة أن هذه الدعوة يجب أن تعمم على جميع المحافظات.

وأشارت إلى أن 11 مواطنًا أصيبوا برصاص واعتداءات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، وفي ظل التوترات وتصاعد العدوان الإسرائيلي فإن المراكز الطبية والمستشفيات والعيادات بحاجة إلى الكادر التمريضي ليكون بجانب الطواقم الطبية والصحية الأخرى ولذلك لاستمرار العمل والتخفيف عن المواطنين وعلاج الجرحى والمصابين.

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