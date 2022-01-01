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غانتس : نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية وهذا ما جاء فيها ..

الأحد 10 أبريل 2022 10:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية وهذا ما جاء فيها ..



القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس: ان حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وإسرائيل ستحرص على ترميم المكان، وإعادته إلى سابق عهده على وجه السرعة، واتخاذ كافة التدابير تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث.

‏واضاف  غانتس :"نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية المطلوب منها تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ الإجراءات بحق الذين يمسون بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة على حد تعبيره .

من جانبه دعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، جيش الاحتلال لإعادة السيطرة على قبر يوسف شرق نابلس، بعد أن اقتحمه شبان غاضبون فجر الأحد، وحطّموا بعض محتوياته.

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