غانتس : نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية وهذا ما جاء فيها ..

القدس المحتلة / سما /

قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس: ان حادث انتهاك حرمة قبر يوسف أمر خطير للغاية، وإسرائيل ستحرص على ترميم المكان، وإعادته إلى سابق عهده على وجه السرعة، واتخاذ كافة التدابير تجنبًا لتكرار مثل هذا الحادث.

‏واضاف غانتس :"نقلت هذا الصباح رسالة حادة إلى السلطة الفلسطينية المطلوب منها تكثيف تواجد قواتها في المكان فورًا، واتخاذ الإجراءات بحق الذين يمسون بالاستقرار والأمن والأماكن المقدسة على حد تعبيره .

من جانبه دعا رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، جيش الاحتلال لإعادة السيطرة على قبر يوسف شرق نابلس، بعد أن اقتحمه شبان غاضبون فجر الأحد، وحطّموا بعض محتوياته.