الاحتلال: بينيت يُطالِب بايدن بالضغط على الرئيس عبّاس لتنفيذ هذا الطلب ..

القدس المحتلة / سما /

أكّدت محافل إسرائيليّة رسميّة أنّ رئيس وزراء دولة الاحتلال، نفتالي بينيت، توجّه بعد عملية تل أبيب، التي وقعت الخميس، إلى إدارة الرئيس الأمريكيّ، جو بايدن، بطلٍ للضغط على السلطة الفلسطينيّة في رام الله ورئيسها، محمود عبّاس، بعدم دفع الراتب الشهريّ المُستحّق لعائلة منفّذ العملية، رعد حازم، وذلك لكي يُثبت عبّاس والسلطة أنّهما لا يُكافئان الإرهاب، على حدّ تعبير المصادر في تل أبيب، بلْ يعملان أيضًا لمعاقبته.

المصادر أضافت، كما ذكر موقع القناة الـ12 بالتلفزيون العبريّ، أضافت أنّه لا يُعَقل منح عائلات “الإرهابيين” الفلسطينيين جوائز بسبب عملياتٍ عسكريّةٍ قام بها أحد أفراد العائلة ضدّ دولة الاحتلال، وشدّدّت المصادر في ذات الوقت على أنّ والد منفّذ العملية، فتحي حازم، شغل في الماضي غير البعيد في الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة بدرجة كولونيل، زاعمة أنّ السلطة في رام الله أقالته من العمل، دون ذكر السبب.

علاوةً على ذلك، عبّرت إسرائيل الرسميّة والشعبيّة عن غضبها العارِم من قيام والد المنفّذ بنعي نجله بطريقةٍ “وقِحةٍ”، وليست إنسانيّةً، بعدما أدلى بتصريحاتٍ “مُستفّزة” و”مُنفرّة” لوسائل الإعلام العربيّة، أكّد فيها دعمه الكامل لما قام نجله به، ووصل الأمر بمُقدّم البرنامج الإخباريّ الرئيسيّ في القناة الـ12 بوصف العائلة بأنّها بعيدة عن الإنسانيّة ألف سنة ضوئيّةٍ، وأنّ الحديث يدور عن عائلةٍ كريهةٍ وبغيضةٍ، على حدّ تعبيره.

في السياق عينه، كان مسؤولون إسرائيليون قد أكّدوا أنّ مكتب وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس نقل رسالة صارمة إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حضَّته على استنكار عملية بني براك، التي وقعت مساء الثلاثاء 29 آذار (مارس) 2022 في تل أبيب.

وقال موقع The Times of Israel الإسرائيليّ إنه بعد أقل من ساعة من تلقي الرسالة أصدر عباس إدانة لعملية إطلاق النار، وهي خطوة قلَّما يقدم عليها رئيس السلطة الفلسطينيّة بعد عمليات من هذا النوع، ولم يفعلها عباس مع عمليتيْ بئر السبع والخضيرة اللتين وقعتا الأسبوع الماضي.

إذْ قال مسؤول عسكري في دولة الاحتلال إنّ المؤسسة الأمنية الإسرائيلية كانت قد سعت إلى مجموعة من التدابير لتخفيف القيود المفروضة على الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة قبيل شهر رمضان المبارك، الذي بدأ في أوائل الشهر الجاري.