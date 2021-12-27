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المعتقل خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ38

الأحد 10 أبريل 2022 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاما) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام لليوم الـ38 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفـا"، إن عواودة جرى نقله قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في "عوفر" الى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، وصداع وهزال، وإنهاك شديد، وفقد من وزنه أكثر من 16 كغم.

ولفت عبد ربه الى أن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري التعسفي، أو التعاطي معه، في ظل تراجع وضعه الصحي بشكل ملحوظ.

يذكر أن المعتقل عواودة أب لأربع طفلات، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته بتاريخ 27/12/2021، وحولته للاعتقال الإداري بدون أن توجه له أي اتهام، كما اعتقل سابقا في معتقلات الاحتلال عدة مرات.

وفي السياق، يخوض المعتقل خليل موسى مصباح من مخيم جنين، إضرابه عن الطعام لليوم السادس على التوالي، رفضا لعزله المتواصل منذ 36 يوما، في زنازين معتقل "عسقلان".

وكان المعتقل مصباح تعرض قبل نحو شهر إلى اعتداء وحشي من قبل السجانين في عزل "عسقلان" بعد أن جرى نقله إليه من "مجدو"، وكان قد واجه خلال الفترة القليلة الماضية عمليات نقل وعزل مستمرة.

يذكر أن المعتقل مصباح محكوم بالسجن لمدة 20 عاما، ومعتقل منذ عام 2003، وهو من بين المعتقلين المرضى الذين يواجهون سياسة الإهمال الطبي "القتل البطيء"، حيث يعاني من مشاكل صحية مزمنة في المعدة والأمعاء والأوعية الدموية.

#خليل عواودة

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