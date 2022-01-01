رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، استشهاد الشاب أحمد ناصر السعدي (21 عاما)، ووقوع 14 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يتوغل ضد جنين.. استشهاد شاب وإصابة 14 آخرين واعتقال أحدهم خلال اقتحام قواته لمخيمها

- الرئيس يرحب بجهود السعودية لتحقيق وحدة الصف اليمني ويهنئ بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لليمن

- أجواء ربيعية لطيفة اليوم

- مصرع طفل من بلدة بيت عوا وشاب في بيت حنينا بحادثي سير ومواطنة في شجار عائلي بمخيم جباليا

- السعودية تقرر رفع عدد الحجاج إلى مليون من داخل المملكة وخارجها

- الحزب الشيوعي الهندي يطالب بقيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية

- 49 سنة على اغتيال القادة النجار وناصر وعدوان

- العميد أبو مصطفى: الرئيس أبو مازن لا يردنا خائبين في المطالب الأساسية للمتقاعدين العسكريين

"الأيام":

- شهید و15 مصاباً في مواجهات عنيفة أعقبت اقتحام جيش الاحتلال مخيم جنين

- شرطة الاحتلال تمنع دخول المصلين إلى الأقصى بعد صلاة التراويح

- الرئيس يرحب بجهود السعودية لتحـقـيـق وحـدة الصـف اليمني

- الاحتلال يفرض عقوبات جديدة بحق أهالي جنين

- تعزيز جيش الاحتلال عند "خط التماس" وتحذير من إلغاء "التسهيلات"، والإغلاق

- قناة عبرية: منفذ عملية ديزنغوف خطط لهجوم آخر ليلة "عيد الفصح"

- إصابات جراء اعتداءات المستوطنين وقـوات الاحتلال فـي مـناطـق عـدة

- بينيت يلجأ إلى ورقة تعزيز الاستيطان في الضفة لمنع انهـيـار حـكـومـتـه

- مقتل مواطنة خلال شجار عائلي في مخيم جباليا

- غارة جوية إسرائيلية تستهدف مـواقـع للنظام السـوري

- بلدية الاحتلال تطلق اليوم "مهرجان تذوق الطعام العالمي" التهويدي في باب الخليل

- النقب: خمس إصابات بينها حالتان خطيرتان في إطلاق نار في رهط

- البرلمان الباكستاني يطيح برئيس الوزراء عمران خان بعد تصويت بحجب الثقة

- أوكرانيا تستعد "لمعركة صعبة" في شرق البلاد وجونسون يزور كييف لتقديم مساعدات مالية وعسكرية

"القدس":

- شهيد وإصابات خلال مواجهات في مخيم جنين

- غانتس: سنصادق اليوم على خطة لتعزيز "الأمن" بالضفة

- تحريض إسرائيلي على نائب رئيس بلدية الناصرة

- موقع عبري: السلطة تحاول التهدئة وحماس تشعل الأوضاع بعيدا عن قطاع غزة

- قوى وشخصيات فلسطينية: عملية تل أبيب رد طبيعي على انتهاك حرمة الأقصى

- مستوطنون يعتدون على مسن شرقي طولكرم

- العاهل الأردني يتوجه إلى ألمانيا اليوم لإجراء عملية جراحية

- منع المصلين من دخول الأقصى بعد صلاة التراويح

- الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي إسرائيلي على عدة نقاط وسط البلاد

- جونسون يزور أوكرانيا ويعرض مساعدات عسكرية

- تقریر: بوادر انقسامات جديدة في السياسات الأوروبية تجاه روسيا