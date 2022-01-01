أجواء صافية وحارة نسبيًا وارتفاع على درجات الحرارة

رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، وحارًا نسبيًا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وربيعيا ولطيفا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الليل لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً وربيعيا ولطيفا نهاراً باردا نسبياً إلى بارد ليلاً خاصة فوق المناطق الجبلية حيث يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتكون فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق خاصة فوق المناطق الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.