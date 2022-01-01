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بالفيديو: رونالدو "يهشم" هاتف مشجع وعقوبات كبيرة متوقعة

السبت 09 أبريل 2022 10:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالفيديو: رونالدو "يهشم" هاتف مشجع وعقوبات كبيرة متوقعة



لندن/سما/

تعرض مانشستر يونايتد الإنجليزي، لهزيمة جديدة، عانى فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من خشونة زائدة، واضطهاد الجماهير.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمته الثامنة في الدوري، وهذه المرة على يد أحد أسوأ الأندية مؤخرا، إيفرتون، بنتيجة 1-0، على استاد غوديسون بارك، ظهر السبت.

     

وعندما كان رونالدو يهم بالخروج، قام بضرب هاتف مشجع إيفرتون كان يوجه له كلمات ويقوم بتصويره، ليرتطم الهاتف بالأرض ويتهشم.

وقد يواجه رونالدو عقوبات قاسية من رابطة البريميرليغ، بسبب تصرفه الطائش، خاصة وأن أي تدخل من لاعب على مشجع يعتبر تصرفا محظورا تماما في الملاعب الإنجليزية.

وانتشرت صور لساق رونالدو، تسيل منها الدماء، جراء التدخلات الخشنة من لاعبي إيفرتون عليه خلال اللقاء.

 

#كريستيانو رونالدو #مانشستر يونايتد #ايفرتون

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