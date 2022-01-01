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استقالة رئيس البرلمان الباكستاني قبيل بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء

السبت 09 أبريل 2022 10:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
استقالة رئيس البرلمان الباكستاني قبيل بدء التصويت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء



اسلام آباد/سما/

بدأ البرلمان الباكستاني، اليوم السبت، التصويت على اقتراح بحجب الثقة بهدف الإطاحة برئيس الوزراء عمران خان، بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر، وهو حليف لخان، استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.

وكان من المقرر أن يرأس قيصر جلسة الاقتراع على حجب الثقة للإطاحة بخان تنفيذا لحكم المحكمة العليا الباكستانية.

وقال قيصر إنه قرر الاستقالة بعد الاطلاع على برقية دبلوماسية تضمنت دليلا على مؤامرة خارجية من أجل الإطاحة بالحكومة.

وتعني الاستقالة أنه لا يحبذ التصويت الذي يتم إجراؤه وترك المنصب لتجنب مقاضاته بتهمة ازدراء المحكمة العليا.

وأضاف قيصر “لقد قررت، واضعا نصب عينيّ الخطاب الذي سأشاركه مع المحكمة العليا، بأنني لا أستطيع البقاء بعد الآن في منصب رئيس (المجلس)”.

وأضاف أنه سيطلب من أياز صادق عضو حزب الرابطة الباكستانية الإسلامية استكمال الإجراء القانوني للتصويت بسحب الثقة.

وبعد دقائق، ترأس صادق الجلسة وشرع في عملية التصويت التي قد تتمخض عن ترك خان منصبه.

(وكالات)

#رئيس البرلمان الباكستاني #عمران خان

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