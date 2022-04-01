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أعضاء كنيست يطالبون باعتقال نائب رئيس بلدية الناصرة بسبب تغريدة على تويتر

السبت 09 أبريل 2022 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعضاء كنيست يطالبون باعتقال نائب رئيس بلدية الناصرة بسبب تغريدة على تويتر



القدس المحتلة/سما/

طالب بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي، باعتقال نائب رئيس بلدية الناصرة، بسبب نشره تعزية بالشهيد أحمد السعدي.

وذكر موقع  0404 العبري أن أعضاء الكنيست فطين مولا وكتي شطريت وأوفير سوفير اتصلوا بالشرطة وبوزيرة الداخلية شاكيد وطالبوا باعتقال نائب رئيس بلدية الناصرة، سمير السعدي، بسبب نشره تعزية عبر تويتر بشهيد جنين صباح اليوم.

 

وأضاف الموقع أنهم طالبوا بطرده من منصبه من البلدية.

وكان سمير السعدي، نشر تدوينة على موقع "تويتر" قال فيها: تعازينا الحارة لأبناء العم في مخيم جنين، أسأل الله أن يتقبله مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وأضاف السعدي: ونسأل الله أيضاً الشفاء لجميع الجرحى.

واستشهد الشاب أحمد ناصر السعدي 23 عاماً، أحد مقاتلي السرايا كتيبة جنين برصاصة في الرأس، عقب اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحها لمخيم جنين صباح اليوم السبت.

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#بلدية الناصرة #سمير السعدي

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