تفاعل واسع مع لقطات تظهر الشهيد رعد حازم يصلي الفجر بعد تنفيذ العملية

جنين/سما/

تفاعل العديد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع لقطات فيديو أظهرت الشهيد رعد حازم منفذ عملية تل أبيب وهو يدخل أحد مساجد يافا ويصلي الفجر وذلك قبل استشهاده.



وكان الشهيد رعد، تمكن من قتل إسرائيليين على الفور مساء الخميس، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار، في شارع ديزينكوف الشهير بتل أبيب، قبل أن ينسحب من المكان.



وعلى مدار ساعات الليل، انتشر الآلاف من عناصر الاحتلال في تل أبيب والمناطق المجاورة لها، للبحث عن المنفذ الذي تمكن من الانسحاب دون معرفة الاتجاه الذي تحرك إليه.



لكن قوات الاحتلال، تمكنت فجر اليوم بعد ملاحقة طويلة، من العثور على حازم في أحد مساجد مدينة يافا بالداخل المحتل عام 1948، بعد أدائه صلاة الفجر كما وثقت كاميرات المراقبة، وقامت بإطلاق النار عليه ليستشهد على الفور.







