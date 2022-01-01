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غانتس: لن نلغي "التسهيلات" وسنكثف عملياتنا

السبت 09 أبريل 2022 07:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس: لن نلغي "التسهيلات" وسنكثف عملياتنا



القدس المحتلة/سما/

 قال بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، إن التسهيلات التي أعلن عنها لصالح الفلسطينيين لن تلغى، وأن السياسة المدنية ستستمر كما هو متفق عليه.

جاء ذلك في أعقاب جلسة تقييم أمنية عقدها غانتس بعد العملية صباح اليوم في جنين، وذلك بحضور رئيس أركان قواته أفيف كوخافي، ورئيس الشاباك رونين بارك، وكبار قادة الجيش والأمن.


وأشاد غانتس بالعمليات التي تقوم بها قواته في الميدان، مؤكدًا على أن النشاط العملياتي سيستمر وسيتم تكثيفه هجوميًا ودفاعيًا واستخباراتيًا وفي كل مكان وزمان إلى جانب الاستمرار بالخطوات المدنية.

#بيني غانتس #التسهيلات الاسرائيلية

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