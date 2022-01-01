هنية يهاتف عائلة الشهيد أحمد السعدي

الدوحة/سما/

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية والد الشهيد الشاب أحمد السعدي الذي ارتقى صباج يوم السبت، خلال تصديه لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وأشاد هنية في بيان ، بصمود وثبات الشهيد أحمد إلى جانب إخوانه أبطال المقاومة في جنين خلال تصديهم لغطرسة قوات الاحتلال، مشيرًا إلى نضال عائلة السعدي وتاريخها النضالي والجهادي الأصيل على مدار سنوات الصراع مع المحتل، وقال إن "هؤلاء الشهداء نجوم يقتدي بها أبناء شعبنا".

وأدان مداهمات قوات الاحتلال واقتحامه لمخيم جنين واعتداءاته الهمجية على أهالي المخيم، مشددًا على "أن هذا الإرهاب الصهيوني لن يزيد شعبنا إلا إصرارًا على التضحية والفداء والمقاومة".

واستشهد صباح السبت، المقاوم أحمد السعدي، وأصيب 13 آخرين خلال اشتباك مسلح اندلع إثر اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، ومداهمة منزل الشهيد رعد حازم.

كما اعتقلت قوات خاصة مع جيش الاحتلال خلال اقتحامها بلدة برقين الأسير المحرر نور الدين حمادة بعد محاصرة منزله.