نابلس: القبض على مشتبه به في قضية ابتزاز الكتروني و متهم بحيازة قطع اثرية في نابلس

نابلس/سما/

كشفت الشرطة قضية ابتزاز الكتروني، وقبضت على مشتبه فيه بتهديد مواطنة وابتزازها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وبناء على شكوى تقدمت بها مواطنة حول قيام شخص بابتزازها، تحركت على الفور قوة من مركز شرطة المدينة تساندها قوة من الدوريات المشتركة وقبضت المشتبه به.



وأكدت أنه تم التحفظ على المشتبه فيه لحين احالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.

و القت الشرطة القبض على مشتبه فيه بحيازة قطع أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، أنه وبناء على معلومات توافرت لشرطة السياحة والآثار حول وجود شخص بحوزته قطع يشتبه أنها أثرية، تحركت على الفور قوة من شرطة السياحة والآثار، والقبض عليه وضبطت بحوزته 20 قطعة أثرية معدنية تعود للعصرين الروماني والبيزنطي.



وأكدت الشرطة أنها تحفظت على المشتبه فيه لحين إحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه اصولاً.