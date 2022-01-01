الاحتلال يزعم اعتقال شابين من جنين خططا لهجمات

جنين/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت فلسطينيين من سكان جنين بزعم أنهما يخططان لتنفيذ عمليات هجومية داخل “إسرائيل”.

ونقل موقع واي نت العبري، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن من بين المعتقلين ناشط في حركة حماس، مدعيًا أن المعتقلين من المطلوبين للقوات الأمنية، وأنه تم اعتقالهما بعد معلومات استخبارية دقيقة.



وأشار إلى أنه خلال العملية تم اعتقال فلسطيني ثالث مسلح من عناصر الجهاد الإسلامي وذلك بعد إصابته، وتم نقله إلى مستشفى رامبام في حيفا.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان له، أن قواته اقتحمت جنين وأجرت مسحًا هندسيًا لمنزل منفذ عملية ديزنغوف وذلك تمهيدًا لهدمه.

واستشهد المقاوم أحمد السعدي، وأصيب 14 مواطنًا جراء العمليات الإسرائيلية في جنين.