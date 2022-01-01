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جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف

السبت 09 أبريل 2022 06:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
جونسون يلتقي زيلينسكي في كييف



كييف/سما/

بدأ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون زيارة لكييف السبت بلقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، كما أعلن مساعد للرئيس.

وقال مساعد الرئيس أندريه سيبيها على فيسبوك “لقد بدأت زيارة بوريس جونسون لكييف للتو بلقاء ثنائي مع الرئيس زيلينسكي” ونشر صورة لهما.

وأعلنت الحكومة البريطانية أن جونسون يعقد لقاء ثنائيا مع زيلينكسي لإبداء “التضامن” مع الشعب الأوكراني.

وقال المتحدث باسم داونينغ ستريت “سيبحثان الدعم البريطاني الطويل الأمد لأوكرانيا كما سيعرض (جونسون) حزمة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية”.

#بوريس جونسون #فولوديمير زيلينسكي

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