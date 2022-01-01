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"مفاجأة" تعيد الأمل للرجال المصابين بالعقم

السبت 09 أبريل 2022 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مفاجأة" تعيد الأمل للرجال المصابين بالعقم



وكالات/سما/

منح علماء أملا جديدا للرجال المصابين بالعقم، بعد أن تمكنوا من صنع حيوانات منوية من الخلايا ‏الجذعية للفئران.‏


وبدأ الاختراق العلمي الذي وصفه خبراء بريطانيون بأنه "قوة كبيرة"، بخلايا جذعية مأخوذة من أجنة الفئران.


وتمكن العلماء بقيادة جامعة طوكيو من تشجيع الخلايا على التحول إلى خلايا منوية عن طريق وضعها في "حساء" كيميائي.


بعد ذلك، تم حقن الخلايا في خصيتي الفئران لتصبح حيوانات منوية ناضجة، ثم يتم حقنها في البويضات في نسخة القوارض من التلقيح الاصطناعي، وكانت النتيجة ولادة ناجحة للعديد من صغار الفئران.


يقول البروفيسور روبن لوفيل-بادج من معهد فرانسيس كريك بلندن، إن الدراسة المنشورة في مجلة "Science" العلمية "تبشر بالخير" لمحاولات إنتاج الحيوانات المنوية البشرية.


ومن أجل إنشاء خلايا منوية بشرية، إذا كان ذلك ممكنا في يوم ما، فسيتعين أولا تحويل خلايا جلد الرجال إلى خلايا جذعية.


يشار إلى أنه يعاني حوالي واحد من كل 7 أزواج من صعوبة في الإنجاب، وتكمن المشكلة في الرجال في حوالي نصف الحالات.

#العقم #الرجال #الحيوانات المنوية

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