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الرئيس الإيراني: "امتلاكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه"

السبت 09 أبريل 2022 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس الإيراني: "امتلاكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه"



طهران/سما/

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على حق بلاده في امتلاك التكنولوجيا النووية، مؤكدا أن هذا الأمر لا نقاش فيه.


وحسب تصريحات نقلتها وكالة إرنا للأنباء، قال رئيسي: "ضرورة تملكنا للتكنولوجيا النووية أمر لا نقاش فيه"، مشددا على أن "الاعتماد على شبابنا وعلمائنا والعمل الجهادي يسفران عن نتائج إيجابية وعلينا تطبيق ذلك في المجالات الأخرى".

تصريحات رئيسي جاءت خلال حضوره، اليوم السبت، معرض المنظمة الوطنية للطاقة الذرية، والذي يأتي ضمن فعاليات اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية.
وفيما أكد رئيسي على حق إيران في استخدام الطاقة النووية السلمية، لفت إلى أن بلاده لن تربط أبحاثها ودراساتها في المجال النووي السلمي برغبات ووجهات نظر الآخرين، حسب تعبيره.

ونوه الرئيس الإيراني بما وصفه بـ "تسارع وتيرة البحث العلمي في البلاد في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، مؤكدا أن حكومته سوف تدعم هذه الأبحاث.
وخلال المعرض أزاح رئيس الستار عن بعض المنتجات الإيرانية الجديدة الخاصة بمجال البحث النووي، ومنها "3 إنجازات في مجال الأدوية الإشعاعية، وإنجازان في مجال البلازما و4 إنجازات في مجال الصناعة والليزر وأنظمة التحكم والتصوير".

من جانبها أعلنت المنظمة الوطنية للطاقة الذرية خلال المعرض عن عزمها توليد 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء باستخدام الطاقة النووية، إضافة إلى بناء محطة طاقة نووية محلية لتوليد الكهرباء بقدرة 360 ألف ميغاواط جنوبي البلاد.

#ايران #التكنولوجيا النووية

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