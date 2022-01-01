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ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة

السبت 09 أبريل 2022 05:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية عاجلة



عمان/سما/

أفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبدالله الثاني سيغادر الأردن غدا الأحد، إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي (ديسك) في منطقة العمود الفقري الصدري.


وقال الديوان الملكي في بيان له اليوم السبت إنه "عملا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالة جلالته، سيتم إجراء العملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت في ألمانيا هذا الأسبوع".

وحسب البيان، فقد كان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، "قبل عودة جلالته إلى أرض الوطن"، حسب البيان

#ملك الأردن

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