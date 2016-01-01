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ابن رونالدو يثير الجدل بسبب صورة.. و"الدون" يدافع عنه

السبت 09 أبريل 2022 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
ابن رونالدو يثير الجدل بسبب صورة.. و"الدون" يدافع عنه



وكالات/سما/

هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الجماهير، وهم للدفاع عن ابنه كريستيانو جونيور، بسبب صورة على وسائل التواصل الاجتماعي.


وظهر جونيور برفقة جدته، والدة أسطورة البرتغال رونالدو، في صورة على تطبيق إنستغرام، في لقطة عائلية لطيفة في ظاهرها، أثارت جدلا بسبب تفصيلة صغيرة.


وظهر جونيور مرتديا سترة رياضية من شركة "نايكي" الأميركية، التي يمثلها رونالدو، وجوارب وحذاء من شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي.

وهاجم العديد من المعجبين، ابن رونالدو، بسبب ارتدائه منتجات شركة أديداس، المنافس الأول لنايكي، التي تدفع الملايين سنويا لرونالدو، وتعتبره الوجه الرياضي الأول لها.

واعتبر البعض أن ما فعله جونيور "إهمال" لأنه لم يلتزم بارتداء منتجات نايكي خلال ظهوره العام.

وهاجم رونالدو المعجبين خلال التعليقات، وكتب: "هو (جونيور) يرتدي ما يريد وليس ما تريدون".

وفي 2016، وقع رونالدو عقدا ضخما مع نايكي، لمدة 10 أعوام، لتمثيل الشركة، مقابل أكثر من 190 مليون دولار.

#كريستيانو رونالدو #الدون

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